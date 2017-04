Nipte zege Lyon in aanloop naar Ajax

Olympique Lyonnais heeft vijf dagen voor de Europa League-ontmoeting met Ajax een benauwde zege geboekt op Angers. Zonder de aan zijn enkel geblesseerde Memphis Depay won Lyon de uitwedstrijd met 2-1.

Mathieu Valbuena opende na ruim een kwartier de score en Nabil Fekir zorgde met een rake vrije trap nog voor rust voor een ruime marge voor de ploeg van trainer Bruno Génésio.

Lyon kwam na rust in de problemen toen Cheikh Ndoye de aansluitingstreffer maakte, maar toen Angers met tien man verder moest vanwege een rode kaart voor Mateo Pavlovic trok Lyon de zege zonder problemen over de streep.

Blessurezorgen

Zorgen zijn er wel op blessuregebied. Net als Depay ontbrak ook topschutter Alexandre Lacazette. De spits die dit seizoen al 24 doelpunten maakte in de Ligue 1 kampt met een hamstringblessure. Het is daardoor onduidelijk of hij woensdag kan meedoen tegen Ajax.