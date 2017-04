'Samsom wilde geen lijsttrekkersverkiezing in PvdA'

Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom wilde vorig jaar op het laatste moment geen lijsttrekkersverkiezingen. Dat blijkt uit een reconstructie van NRC. Samsom zou Asscher hebben gevraagd zich niet kandidaat te stellen.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van vorige maand speelde zich een machtsstrijd af binnen de PvdA, schrijft NRC. Lodewijk Asscher, partijvoorzitter Hans Spekman en minister Jeroen Dijsselbloem bespraken samen met Samsom of hij lijsttrekker kon blijven.

De PvdA-leider was op dat moment niet populair bij de achterban. Hij wilde wel graag door en was daarom voorstander van interne verkiezingen. Daar kwam hij later van terug. Hij dacht dat een strijd tegen Asscher schadelijk zou zijn voor de partij. Samsom vroeg Spekman af te zien van verkiezingen, maar die hield voet bij stuk.

Vertrouwensbreuk

In de stemming die volgde, won Asscher van Samsom. Het beeld dat hij daarmee broedermoord zou hebben gepleegd, achtervolgde hem tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, zeggen PvdA'ers tegen NRC.

Zij denken dat de interne verkiezingen een belangrijke oorzaak zijn geweest voor het historische verlies van de PvdA, dat 29 zetels kwijtraakte. De machtswisseling zou tot een vertrouwensbreuk binnen de partijtop hebben geleid.

Daarnaast zou er door het late tijdstip van de stemming weinig tijd zijn geweest om Asscher neer te zetten als het nieuwe gezicht van de partij. Die blijft ondanks het verlies in de verkiezingen wel aan als partijleider. De PvdA houdt negen zetels over in de Tweede Kamer.