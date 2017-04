Korpschef: politie schatte verzoek De Telegraaf verkeerd in

De politie gaat opnieuw kijken naar een verzoek van De Telegraaf, zegt korpschef Erik Akerboom. De krant had onder de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) documenten over criminaliteit onder asielzoekers opgevraagd, maar kreeg ten onrechte te horen dat die er niet waren.

Naar aanleiding daarvan meldde De Telegraaf vanochtend dat de Nationale Politie informatie achterhoudt over de aard en omvang van criminaliteit door asielzoekers. Volgens de krant meldde het korps in eerste instantie dat documenten hierover er niet waren, maar kwam het daar later van terug.

"We hebben het verzoek te beperkt geïnterpreteerd", zegt Akerboom daarover. "Daardoor is ten onrechte gesteld dat de gevraagde documenten ontbreken." Akerboom spreekt van een inschattingsfout.

Cijfers

De politie zegt dat er in 2016 analyses en monitors zijn opgesteld over overlast en criminaliteit door asielzoekers. Ook publiceerde de politie eerder deze maand cijfers over criminaliteit op en rond asielzoekerscentra.

"Helaas roept deze gang van zaken het beeld op dat de politie wegkijkt van feiten die maatschappelijk mogelijk gevoelig liggen", zegt korpschef Akerboom. "Niets is minder waar."