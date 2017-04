In Colombia is een Nederlander opgepakt voor drugssmokkel. Hij reed in een busje met daarin 342 kilo cocaïne, melden Colombiaanse media.

De 54 pakketten drugs waren verstopt tussen dozen met bananen. Het busje werd aangehouden bij de plaats Zona Bananera, in het noorden van het land.

De man zou uit Gouda komen. Er zou ook een tweede verdachte zijn aangehouden. Waar die vandaan komt, is niet bekend.