Gladiatoren weer toegestaan bij Colosseum

Gladiatoren en centurions zijn weer welkom bij het Colosseum en andere Romeinse toeristische trekpleisters. Een rechter schrapt een verbod van de stad Rome dat overlast moest tegengaan.

De laatste jaren kwamen er steeds meer als oude Romeinen verklede straatartiesten bij de vele Romeinse ruïnes in de stad. Tegen betaling konden toeristen op de foto met de personen in tuniek en sandalen.

Er was echter ook veel kritiek op de gladiatoren. Ze zouden naïeve toeristen afzetten door tientallen euro's te vragen. Ook was er sprake van zakkenrollen en ongewenste intimiteiten.

Boete

Sinds 2015 werden de Romeinen daarom geweerd, op straffe van 400 euro boete. Een belangengroep voor de gladiatoren stapte daarop naar de rechter wegens broodroof. Die oordeelt nu dat het verbod niet goed doordacht was en er te weinig overleg was geweest. De rechter wil wel duidelijkere richtlijnen over waar de gladiatoren mogen werken en hoeveel ze mogen vragen.

De Romeinse burgemeester Raggi laat het er niet bij zitten. Ze kondigde aan nieuwe maatregelen te zullen nemen tegen de overlast. "We laten ons niet gijzelen door centurions."