EK badminton: Caljouw verliest in kwartfinales

Mark Caljouw is er op de EK badminton in het Deense Kolding niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen. In de kwartfinales kon de Nederlander niet mee met de Deen Viktor Axelsen: 17-21,14-21.

Caljouw is bezig aan een goed seizoen. Hij verloor slechts twee partijen en is daardoor opgeklommen van de 110de naar de zeventigste plaats op de wereldranglijst.

Ook in Kolding ging het goed en was hij in de achtste finales met Pablo Abian de nummer 34 van de wereld de baas. Tegen Axelsen was Caljouw echter niet opgewassen. Hij kon de titelverdediger en mondiale nummer twee in de eerste game nog aardig bijbenen, maar daarna bleek de Deen toch een maat te groot.