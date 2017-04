Congres VS voorkomt 'shutdown' overheid met uitstel begroting

Een meerderheid van de leden van het Amerikaanse Congres is akkoord met een begrotingsmaatregel waarmee kan worden voorkomen dat een groot deel van de Amerikaanse overheid vannacht stil komt te liggen. Dit gebeurde al eens in 2013, toen de begroting niet op tijd werd goedgekeurd.

Met het uitstel van het Congres hebben de onderhandelaars nog een week de tijd om het alsnog eens te worden over de begroting. De begroting is voor de federale overheid en gaat over een bedrag van ruim een biljoen dollar.

Met het akkoord van het lagerhuis moet alleen de Senaat nog haar fiat geven aan het uitstel. Verwacht wordt dat dit geen probleem zal worden.

800.000 ambtenaren

Net als in 2013 speelt het conflict over de begroting terwijl de regering ook probeert een grote hervorming van het zorgstelsel door te voeren. Vier jaar geleden leidde de onenigheid over de invoering van Obamacare ertoe dat een meerderheid van de Republikeinen weigerde akkoord te gaan met de begroting.

Bij een zogeheten shutdown wordt de geldkraan dichtgedraaid voor alle niet-essentiƫle overheidsdiensten. Zo'n 800.000 ambtenaren worden dan niet meer betaald. Onmisbare diensten als de luchtverkeersleiding, gevangenissen, brandweer, politie en militairen krijgen wel gewoon doorbetaald.

De shutdown onder Obama duurde vijftien dagen. In 1995, onder het presidentschap van Bill Clinton, ging de Amerikaanse overheid 28 dagen op slot.