Parlement Montenegro keurt omstreden lidmaatschap NAVO goed

Montenegro is al jaren verdeeld tussen pro-westerse en pro-Russische politici. Het land heeft een klein leger, met enkele duizenden militairen, en is strategisch gelegen aan de Adriatische Zee. Doordat ook andere landen rond die zee lid zijn van het bondgenootschap, is het gebied nu volledig in handen van de NAVO.

Dat leidt tot onvrede bij het Kremlin, dat Montenegro traditioneel tot zijn invloedssfeer rekent. De twee landen botsten eerder dit jaar vanwege een couppoging in 2016. Montenegro beschuldigde Rusland van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep en plannen om oud-premier Milo Djukanovic te laten liquideren. Moskou noemde die beschuldigingen absurd.

Momenteel onderhandelt Montenegro ook met Brussel over toetreding tot de Europese Unie.