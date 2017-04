Sjarapova in halve finales na derde zege op rij

Maria Sjarapova is doorgedrongen tot de halve finales van het WTA-toernooi in Stuttgart. De Russin rekende op het Duitse gravel eenvoudig af met de Estse Anett Kontaveit 6-3, 6-4.

Sjarapova keerde woensdag terug op de baan na een schorsing van vijftien maanden wegens dopinggebruik. De Russin won in twee sets van Roberta Vinci en was een dag later ook Jekaterina Makarova in twee sets de baas.

Kontaveit, die door coach Glen Schaap wordt bijgestaan, kwam in de eerste set nog wel op 3-2, maar Sjarapova won zeven van de daaropvolgende acht games om een 3-1 voorsprong in de tweede set te nemen. De Russin leverde op 5-3 nog haar opslag in, maar sloeg een game later wel toe.