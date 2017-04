Advocaat: ga lekker naar huis, ik heb niets te zeggen

"Je kunt beter naar huis gaan, want ik heb niets te zeggen." Met die woorden begint Dick Advocaat aan zijn interview met Joep Schreuder in Istanbul. Toch worden we wel wat wijzer uit de woorden van de beoogde bondscoach van het Nederlands elftal.

Dat Advocaat de coach gaat worden die Oranje alsnog naar het WK in Rusland moet loodsen, daar twijfelt eigenlijk niemand nog aan. Maar waar er snel witte rook wordt verwacht, tempert Advocaat de verwachtingen. "Het is heel eenvoudig: ik heb nog geen contract getekend, dus we moeten afwachten."

Volgens de huidige trainer van Fenerbah├že duurt het nog even voordat hij als bondscoach de pers tekst en uitleg kan geven. "Ik denk dat het eerste gesprek pas in mei zal plaatsvinden", aldus de Hagenaar, die al vijf keer eerder een functie bekleedde bij Oranje.