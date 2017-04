Patentenruzie: ASML sleept nu Nikon voor de rechter

Chipmachinefabrikant ASML en lenzenmaker Carl Zeiss dagen het Japanse concern Nikon voor de rechter. De twee bedrijven zeggen dat Nikon inbreuk heeft gemaakt op meer dan tien patenten.

Maandag werd juist bekend dat Nikon juridische stappen neemt tegen ASML en Carl Zeiss. Volgens de Japanners hebben de bedrijven onrechtmatig gebruikgemaakt van door Nikon ontwikkelde immersietechnologie. Via die techniek kunnen meer elementen op een chip aangebracht worden met behulp van een laagje vloeistof. Zo wordt de rekenkracht van een chip groter.

ASML spreekt de aanklacht van Nikon tegen en komt nu dus met een tegenclaim.

Het bedrijf uit Veldhoven heeft al jaren een conflict met zijn Japanse branchegenoot over patenten. In 2004 was via een licentieovereenkomst afgesproken dat de bedrijven elkaars gepatenteerde technieken mochten gebruiken. Die overeenkomst liep eind 2009 af. ASML zegt dat Nikon sindsdien niet bereid is geweest om serieus over een nieuwe overeenkomst te onderhandelen.