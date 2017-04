Grootmacht Engeland schakelt squashsters uit op EK

De Nederlandse squashsters zijn er op de EK voor landenteams in Helsinki niet in geslaagd de finale te bereiken. De ploeg van speler/coach Natalie Grinham boog in de halve finales voor grootmacht Engeland.

Grinham was in de groepsfase nog drie keer in actie gekomen, maar stond niet in de opstelling tegen Engeland. Tessa ter Sluis en Milou van der Heijden verloren kansloos van Victoria Lust en Sarah-Jane Perry, waarna het pleit al beslecht was.

39ste finale in 40 edities

Engeland haalde voor de 39ste keer in veertig edities de finale en veroverde 38 keer de Europese titel. De enige keer dat Engeland niet won,was in 2010 toen Oranje met de zege aan de haal ging.