Politie krijgt 25 tips over vermist Amerikaans tienermeisje

In het onderzoek naar de vermissing van de 16-jarige Amerikaanse Maggie Lee, zijn 25 tips binnengekomen. Het meisje nam op 1 april een vliegtuig naar Nederland en is sindsdien niet meer gezien. "We weten echt niet waar ze is, dus ons onderzoek is nu in volle gang", vertelt een woordvoerster van de politie.

Mogelijk is Maggie in Den Haag. "Maar het zou ook best kunnen dat ze ergens anders zit", legt de politie uit. "Daarom gaan we alle tips die we hebben ontvangen nu onderzoeken." In de zoektocht werkt de Nederlandse politie samen met de FBI en Interpol.

De familie van het meisje maakt zich grote zorgen om de tiener. Moeder Sabrina is vorig weekend zelfs naar Nederland gevlogen om haar dochter te zoeken. "Ik wil haar weer meenemen naar huis", zegt ze in een interview met Omroep West. "Ik denk dat ze in gevaar is. Daarom ben ik hier."