VVD-voorzitter Keizer: ik heb integer gehandeld

Op vragen van journalisten waarom hij niet eerder duidelijkheid heeft gegeven antwoordt Keizer dat het een complexe kwestie is. "Als er iemand behoefte had aan snel duidelijkheid dan was ik het wel."

Cadeau

Volgens Keizer was de overname een zaak tussen de vereniging en het management. De ledenraad van de vereniging, en niet alle leden afzonderlijk, moesten met de verkoop instemmen en dat deden zij unaniem, zegt Keizer.

Bij de verkoop van het bedrijf in 2012 werd de waarde geschat op 31 miljoen euro. Maar het werd voor 12,5 miljoen euro verkocht aan Keizer en zijn partners. Daarbij kregen ze ook nog eens een winstuitkering van 12 miljoen, bedoeld voor de leden van de vereniging, cadeau.

Keizer zou aan beide kanten van de onderhandelingstafel hebben gezeten. Hij zat er namens de vereniging en namens de kopers. Keizer zegt nu dat hij zich "op het moment van de besluitvorming" heeft teruggetrokken.

Buiten het hek

Keizer is negatief in het nieuws sinds onderzoeksjournalisten van Follow the Money afgelopen zaterdag een stuk over de overname van het crematoriumbedrijf publiceerden.

Follow the Money mag overigens niet bij het gesprek zijn en staat buiten het hek.