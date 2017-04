Dodental aanslag Stockholm loopt op naar vijf

In Zweden is een vrouw bezweken aan de verwondingen die ze opliep bij de aanslag met een vrachtwagen in Stockholm, heeft de Zweedse politie bekendgemaakt. Daarmee is het dodental als gevolg van de aanslag opgelopen naar vijf.

De vrouw van boven de zestig, zoals de politie haar omschrijft, overleed in een ziekenhuis in het zuiden van Zweden, waar ze na de aanslag werd verpleegd.

Op 7 april reed een afgewezen Oezbeekse asielzoeker met een gestolen vrachtwagen in op winkelend publiek in het centrum van de Zweedse hoofdstad. Vier mensen kwamen ter plekke om het leven, vijftien mensen raakten gewond.

De verdachte bekende na enkele dagen dat hij een terroristische daad had gepleegd. Volgens de politie koesterde hij sympathie voor de jihadistische organisatie Islamitische Staat.