Trein botst op vrachtwagen en ontspoort bij Wouw in Brabant

In Wouw bij Roosendaal is een passagierstrein tegen een dieplader aangereden. De conducteur is daarbij lichtgewond geraakt aan zijn hoofd. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde vanmorgen rond zes uur bij een beveiligde spoorwegovergang tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. In de trein zaten zo'n honderd passagiers. Onder de reizigers zijn voor zover bekend geen gewonden. Ze worden met bussen naar stations in de buurt gebracht, zegt een woordvoerder van de NS.

De voorste wagon van de trein is aan de onderzijde zwaar beschadigd. Door de aanrijding rijden er naar verwachting tussen Roosendaal en Bergen op Zoom de hele dag geen treinen.