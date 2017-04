Trump: conflict met Noord-Korea is mogelijk

President Trump prijst de Chinese president Xi voor zijn omgang met Noord-Korea. Hij noemt hem een zeer goede man, die er alles aan doet om te helpen.

Trump zegt in een interview met persbureau Reuters dat het conflict met Noord-Korea zijn grootste buitenlandse uitdaging is. Hij wil het graag diplomatiek oplossen, maar dat is volgens Trump moeilijk: "een zeer groot conflict is mogelijk".

Xi

Kort na zijn verkiezing beschuldigde Trump Peking er nog van te weinig te doen om Noord-Korea in toom te houden. Nu zegt hij dat China wel wil ingrijpen, maar dat misschien niet kan.

Trump en Xi spraken elkaar begin deze maand tijdens een ontmoeting in Florida. Sindsdien laat de Amerikaanse president zich positiever uit over zijn Chinese collega.

VN-Veiligheidsraad

Later vandaag komt de VN-Veiligheidsraad bijeen om te praten over Noord-Korea. De Amerikaanse minister Tillerson van Buitenlandse Zaken zal daar pleiten voor strenge sancties.

In een interview met Fox News zei Tillerson dat de Amerikaanse aanpak van het conflict afhankelijk is van de deelname van China. Volgens hem heeft China tegen hem gezegd met sancties te komen, als Noord-Korea nieuwe kernproeven uitvoert.