77 gewonden bij bestorming parlement Macedonië

Bij de ongeregeldheden bij het Macedonische parlement zijn 77 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn drie politici en 22 agenten. De rest van de gewonden zijn demonstranten.

De onrust brak uit nadat het parlement iemand van Albanese afkomst tot voorzitter had verkozen. Nationalisten in Macedonië zijn daar woedend over. Ze bestormden het parlementsgebouw en drongen naar binnen.

In het gebouw ontstonden vechtpartijen. Een van de mensen die werden aangevallen is de leider van de sociaal-democratische oppositiepartij. Hij wil een regering vormen met partijen van etnische Albanezen. Dat stuit op veel verzet van de nationalistische conservatieven, die tot nu toe de dienst uitmaken.

Hoewel de rellen voorbij zijn, blijft de sfeer gespannen. De betogers hebben tenten voor het parlementsgebouw neergezet en zeggen dat ze voorlopig niet weggaan.