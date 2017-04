'Terreurverdachten geven toe dat ze in Brussel waren tijdens aanslagen'

Twee terreurverdachten die dinsdag in Spanje zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel op 22 maart vorig jaar, hebben toegegeven dat ze op die dag op het vliegveld van Zaventem waren.

"Ze hebben toegegeven dat ze op de luchthaven waren toen de bommen ontploften. Ze ontkennen deelneming aan de feiten", zeggen bronnen tegen de omroep VRT.

Het was al bekend dat de twee mannen contact hebben gehad met een van de daders van de aanslagen in Brussel. Of ze het ook over terrorisme hadden, is niet duidelijk.

De twee verdachten werden aangehouden tijdens een grote anti-terreuractie in de buurt van Barcelona. Daarbij werden in totaal acht mensen opgepakt.