Terreurverdachte neergeschoten in Londen

Bij een anti-terreuractie in het noordwesten van Londen is een vrouwelijke verdachte neergeschoten. Nog eens vier mensen zijn opgepakt.

Rond 19.00 uur lokale tijd viel de politie binnen bij een woning in de Londense wijk Willesden. Daar werden een man (16) en een vrouw (20) aangehouden. Even daarvoor was een 20-jarige man al opgepakt op straat.

In het graafschap Kent werd nog een verdachte aangehouden, een vrouw van 43.

Ziekenhuis

De vier worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden al langere tijd in de gaten gehouden door de politie.

De verdachte die is neergeschoten bij de inval is nog niet aangehouden. Volgens de politie kan dat nog niet vanwege haar medische toestand. De vrouw, die in de twintig is, wordt in het ziekenhuis permanent bewaakt.

Geen verband

Er is geen verband tussen de actie en de arrestatie van terreurverdachte in het centrum van Londen gistermiddag.

In de buurt van het parlement werd een man aangehouden die messen bij zich had. Het is niet duidelijk wat hij van plan was.