Geen goals in de derby van Manchester

De stadsderby tussen Manchester City en Manchester United heeft geen winnaar opgeleverd. Nummer vier City bleef thuis tegen de nummer vijf op 0-0 steken.

City was iets gevaarlijker in de eerste helft en dat was vooral de verdienste van Sergio Agüero. Hij schoot eerst op de paal en zag daarna zijn afstandsschot door doelman David De Gea gekeerd worden. De beste kans van United was voor Ander Herrera, die op slag van rust rakelings naast kopte.

De 174ste Manchester derby kwam ook na rust amper tot leven. Nicolas Otamendi was het dichtst bij een treffer met een kopbal die via een verdediger over zeilde.