Van Gerwen zeker van finaleavond Premier League

Michael van Gerwen heeft zich verzekerd van deelname aan de finaleavond van de Premier League darts. De titelverdediger kwam twee keer in actie tijdens speelronde 13, en stelde zijn finaleplek al in de eerste wedstrijd veilig.

Van Gerwen had een punt nodig tegen Dave Chisnall en dat kwam er ook. Zij het met enig fortuin. De Nederlander kwam met 6-3 achter en Chisnall kreeg meerdere kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. De Engelsman faalde, waarna Van Gerwen alsnog langszij kwam.

Later op de avond speelde Van Gerwen ook nog tegen Adrian Lewis. Of beter gezegd: mét Lewis. Want Van Gerwen liet geen spaan heel van de Engelsman: 7-0. 'Mighty Mike' kwam tot een gemiddelde van ruim 110 per beurt.

'Barney' verliest van Anderson

Voor Raymond van Barneveld wordt het spannend of hij de finaleavond bereikt. Hij verloor met 7-4 van directe concurrent Gary Anderson. Van Barneveld maakt nog alle kans op een finaleplek, maar de verschillen in het klassement zijn klein.

'Barney' kwam snel met 4-1 achter, maar knokte zich knap terug tot 4-4. Hij verzuimde daarna om een voorsprong te nemen, waarna Anderson de klus klaarde.

Net als Michael van Gerwen is ook Peter Wright al zeker van een ticket, dankzij een 7-4 zege op Phil Taylor. De nummers één tot en met vier van de Premier League plaatsen zich voor de finaleavond op 18 mei in de O2-Arena in Londen. Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de reguliere competitie.