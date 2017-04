100 'Vrijheidsbeelden' tegen 100 dagen Trump

Honderd als Vrijheidsbeeld verklede activisten van mensenrechtenorganisatie Amnesty International hebben in Londen gedemonstreerd tegen Donald Trump. Zaterdag is hij 100 dagen president. De demonstratie was voor de Amerikaanse ambassade.

De activisten waren gekleed in blauwe pakken en droegen, net als het Vrijheidsbeeld, een 'document' mee. Daarop stonden leuzen als No Ban, No Wall en Refugees Welcome.

De leuzen verwezen naar Trumps plannen om een reisverbod in te stellen voor overwegend moslimlanden, om een muur te bouwen langs de grens met Mexico en om geen vluchtelingen meer toe te laten. De betogers stonden bij de ambassade een half uur stil.

Gedicht

Tijdens de betoging las een leider een deel van het gedicht The New Colossos voor van Emma Lazarus, dat op het Vrijheidsbeeld staat, de beroemde regels: Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free, The wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tost to me, I lift my lamp beside the golden door!.De dichtregels staan voor de gastvrijheid van Amerika voor immigranten. Die wordt volgens Amnesty nu bedreigd door Trump.