School in India wil verkracht meisje niet meer toelaten

In India hebben de ouders van een verkracht meisje een klacht ingediend tegen de priv├ęschool waar haar dochter niet langer welkom zou zijn. Volgens de ouders is hoofd van de school bang voor de goede naam van zijn instelling.

Het meisje werd ontvoerd, verkracht en daarna uit een rijdende auto gegooid. Ze zit in de 10e klas, wat volgens het Indiase schoolsysteem betekent dat ze waarschijnlijk rond de 16 is.

De klacht is ingediend bij een commissie in India die de veiligheid van vrouwen moet waarborgen. Deze Delhi Commission for Women (DCW) heeft de zaak naar buiten gebracht. Ze hebben de identiteit van het meisje en de school niet bekendgemaakt.

Pesterijen

De school zou volgens de klacht de ouders onder druk hebben gezet hun dochter van school te halen. Ze wilden ook niet instaan voor haar veiligheid. De ouders legden zich daar niet bij neer.

Daarna begonnen de pesterijen. Zo mocht het slachtoffer niet langer naast haar vriendin zitten en geen gebruik meer maken van de schoolbus. Ook kregen de ouders te horen dat hun dochter alleen overgaat als ze niet meer naar school komt.

De vrouwencommissie neemt de klacht hoog op. Volgens een woordvoerder wordt het meisje gestraft voor iets dat niet haar schuld is. De commissie vindt het beschamend en onacceptabel dat zoiets voorkomt in de huidige tijd.