'Vooralsnog kunnen mensen beter Ritalin blijven slikken'

"De eerste stap is kijken of het medicijn werkelijk een effect heeft gehad op het overlijden, en of er geen andere factoren zijn. De tweede stap is onderzoek naar de risicofactoren bij die volwassenen. Zijn er bepaalde omstandigheden die ertoe hebben geleid dat zij specifiek slachtoffer zijn geworden?"

Bij de drie sterfgevallen (.pdf) ging het om mannen van in de 40, 50 en 60. In een geval was er sprake van een combinatie met andere aandoeningen, zoals epilepsie, alcoholisme en depressie, in een ander geval was daar geen sprake van.

Raadsel

"Het is voor mij nog een raadsel waarom die effecten zoveel ernstiger zijn bij volwassenen", zegt Denys. Hij benadrukt dat er veel minder onderzoek is gedaan bij volwassenen, omdat methylfenidaat voor kinderen bedoeld is. "Het middel lijkt ook iets minder effectief te zijn dan bij kinderen. Kinderen hebben een ander soort hersenen."