De Vries herinnerd door val, niet dankzij skeelersuccessen

Elma de Vries is hét boegbeeld van de Nederlandse skeelersport. Maar niet haar acht nationale titels weten mensen zich te herinneren, ze geniet meer bekendheid door haar val tijdens de alternatieve Elfstedentocht. Ze hoopt dat dat gauw verandert.

"Drama voor De Vries op Weissensee", kopte NOS.nl op 1 februari van dit jaar. De Vries leek in Oostenrijk de alternatieve Elfstedentocht op haar naam te schrijven. Leek, want enkele meters voor de finish ging het mis: de Friezin ging onderuit, gleed naar de finish en zag de concurrentie nog net passeren.

Bijna drie maanden later wordt De Vries nog altijd herinnerd aan die bewuste valpartij. "Niet meer dagelijks, nog wel wekelijks", aldus De Vries. "Het is best wel bizar wat voor impact dat heeft gehad."

Olympische status

De Vries hoopt dat ze snel wordt herinnerd door haar prestaties. Maar skeeleren heeft geen olympische status en daardoor heeft de sport het lastig. "Als de media en de sponsoren het niet oppikken, kiest men voor andere sporten", aldus De Vries.

Op Koningsdag werd in het Gelderse Oldebroek de eerste wedstrijd om de Marathoncup verreden. De Vries greep naast de zege, die ging naar Janita Willems.