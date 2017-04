Nationalisten bestormen parlement Macedonië

Demonstranten hebben in de Macedonische hoofdstad Skopje het parlement bestormd. De sociaal-democratische oppositieleider Zoran Zaev is mishandeld door de betogers, ook andere politici zijn gewond.

Journalisten zouden eveneens klappen hebben gekregen. Er zijn berichten dat een parlementslid van de Albanese partij in kritieke toestand is nadat hij in elkaar was geslagen.

Op foto's is te zien dat de betogers de plenaire zaal van het parlement hebben bereikt. Aanleiding voor de bestorming is de verkiezing van een etnisch Albanese parlementsvoorzitter. De nationalistische demonstranten zijn daar woedend over.