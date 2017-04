'Frauderende Le Pen kreeg 5 miljoen te veel van EU'

Het misbruik van fondsen door het Front National van de Franse presidentskandidaat Marine Le Pen heeft de Europese Unie in totaal zo'n 5 miljoen euro gekost. Dat zegt een advocaat van het Europees Parlement (EP), dat de vermoede fraude onderzoekt.

Het EP en het Franse Openbaar Ministerie doen onderzoek naar het Front National, omdat de partij salarissen van medewerkers zou hebben betaald met EU-geld. Zij stonden in de boeken als fractiemedewerkers in Brussel, maar zouden in de praktijk actief zijn geweest op het hoofdkantoor van de partij in Parijs. De EU-gelden mogen alleen gebruikt worden voor medewerkers van de partij in Brussel.

De zaak heeft het EP veel meer geld gekost dan werd gedacht, staat in een nota van de advocaat. Eerder werd het bedrag dat de EU te veel had uitbetaald nog geraamd op zo'n 1,9 miljoen euro.

Populariteit

Le Pen zelf zou EU-fondsen hebben gebruikt om haar bodyguard en assistent te betalen. De Franse presidentskandidaat ontkent dat. Ze zegt dat haar politieke tegenstanders haar op deze manier tegenwerken.

Haar achterban lijkt haar te geloven, zegt correspondent Frank Renout. "In haar campagne heeft ze vaker gezegd dat de huidige machthebbers tegen haar zijn. Haar populariteit neemt niet af door deze affaire. De Fransen die in de eerste ronde van de verkiezingen op haar stemden, willen gewoon dat ze aan de macht komt."

Op 7 mei is de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Le Pen neemt het dan op tegen de liberale kandidaat Emmanuel Macron. Ze heeft gezegd dat ze pas na de verkiezingen ingaat op dagvaardingen door Franse rechters en de politie.