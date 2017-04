Paraglider zwaargewond bij val Julianadorp

Een paraglider is aan het begin van de middag in de duinen bij Julianadorp in Noord-Holland van grote hoogte gevallen. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Waar het precies is fout gegaan, is niet bekend.

Het slachtoffer bloedde hevig en daarom zijn er bij een ziekenhuis in de buurt bloedzakken gehaald, meldt NH Nieuws.

Een arts heeft daarna geprobeerd de paraglider ter plekke te stabiliseren, maar dat lukte niet. Daarom is besloten het slachtoffer mee te nemen in de traumahelikopter. "Dat gebeurt niet zo vaak", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet bekend.