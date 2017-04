Midden in de nacht opstaan voor (hopelijk) een hand van de koning

Hij is een royalty-fan in hart en nieren. Zo was hij eerder bij de inhuldiging van de Spaanse koning Felipe en reisde hij naar Londen om een glimp op te vangen van koningin Elizabeth.

Hoe is hij uiteindelijk in Tilburg beland? "Ik zocht deze week op Google naar de koning en zag 'Koningsdag in Tilburg'. Toen dacht ik: ah daar moet ik heen, en kocht gelijk een ticket. Vanavond vlieg ik weer terug."