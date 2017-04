Strengere sancties, maar zachtere toon richting Noord-Korea

De Verenigde Staten lijken de toon richting Noord-Korea wat te verzachten. Een nieuwe verklaring bevatte nauwelijks oorlogszuchtige taal, maar wel de boodschap dat de VS openstaan voor dialoog. Wel worden de economische sancties strenger.

De ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie en de directeur van de Nationale Veiligheidsdienst brachten een verklaring naar buiten, waarin ze zeggen de diplomatieke en economische druk op Noord-Korea om het nucleaire wapenprogramma te ontmantelen, verhogen.

Raketsysteem

Dat is meer in lijn met het Chinese Noord-Koreabeleid. China heeft zowel Noord-Korea als de VS opgeroepen minder fel te zijn.

De afgelopen weken liep de spanning tussen de twee landen op. De VS dreigde openlijk met militaire actie tegen Noord-Korea.

De Verenigde Staten bouwen een raketsysteem in Zuid-Korea om het land te helpen zich te verdedigen tegen Noord-Korea. China is daar tegen. De komende dagen zou het raketschild operationeel moeten worden.

Welke sancties de VS nog strenger wil maken, is onduidelijk. De economische sancties zijn al zeer streng, niet alleen vanuit de VS, maar ook vanuit de Verenigde Naties. Zo worden alle goederen die het land in- of uitgaan gecontroleerd en mogen goud, titanium, kolen, ijzer en ijzererts niet worden verkocht aan Noord-Korea.