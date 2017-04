Trump: VS stapt niet uit NAFTA-akkoord, wel heronderhandelen

President Trump heeft de leiders van Canada en Mexico in telefoongesprekken laten weten dat hij niet uit het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsakkoord (NAFTA) wil stappen. Wel wil hij "over onderdelen" van het akkoord opnieuw onderhandelen. In een verklaring van het Witte Huis staat dat Canada en Mexico daartoe bereid zijn.

Een paar uur eerder hadden medewerkers van Trump nog gezegd dat hij zich uit het NAFTA-akkoord wil terugtrekken omdat het "erg slecht is" voor de werkgelegenheid in de VS.

In de verklaring van het Witte Huis staat verder dat de betrokken landen snel stappen willen zetten om heronderhandelingen mogelijk te maken. Het eindresultaat zal de drie landen sterker en beter maken, aldus Trump.

Of Canada en Mexico ook zo positief staat tegenover heronderhandelingen is niet duidelijk. Mexico bevestigde dat er heronderhandelingen komen. De Canadese premier Trudeau verklaarde alleen dat hij en Trump hun dialoog over de onderlinge handelsrelatie voortzetten. Hij benadrukte het belang van stabiliteit en banengroei.

Trump zei tijdens zijn verkiezingscampagne al dat hij NAFTA een catastrofe vindt. In een interview met het persbureau AP herhaalde hij vorige week dat het handelsakkoord moet worden aangepast of opgezegd.

De VS kan uit NAFTA stappen, maar hij moet dat wel zes maanden van tevoren aankondigen.