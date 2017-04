Koning viert vijftigste verjaardag in Tilburg

Op het Burgemeester Stekelenburgplein wordt de koninklijke familie welkom geheten met de 'Tune van Tilburg', gezongen door bijna duizend leden van zo'n 77 koren uit Tilburg en omgeving.

De tune is geschreven door zanger Guus Meeuwis en is een aangepaste versie van zijn nummer Proosten. Tijdens het twee uur durende bezoek komt het nummer in verschillende uitvoeringen terug.

Bijvoorbeeld in de Koepelhal. Daar gaan vijftig pianisten een compositie spelen, waar de Tune in is verwerkt. "Maar alleen de muzikanten zullen dat stukje herkennen hoor", zegt Etienne Grosveld. Hij heeft het idee bedacht en levert de piano's.

Ratjetoe

Het stuk is speciaal gecomponeerd voor Koningsdag en wordt geleid door een aantal bekende Tilburgse pianisten. "Het is te gek dat we dit gaan spelen. Een prachtig eens-in-je-leven moment, waar we flink voor gaan uitpakken."

"De uitdaging zit hem in de tempowisselingen en dat we tegelijkertijd moeten beginnen en eindigen. Anders wordt het een ratjetoe."