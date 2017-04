Meer steun voor de monarchie, vertrouwen in koning gestegen

Over de manier waarop de koning zijn functie als staatshoofd invult, is bijna 70 procent tevreden. Nog meer mensen dan voorgaande jaren zeggen zeer tevreden te zijn. Over de rol van Máxima naast de koning is driekwart tevreden.

Meer macht

Hoewel de meerderheid de hoeveelheid macht die de koning heeft precies goed vindt, wordt de groep mensen die vindt dat de koning meer bevoegdheden moet krijgen geleidelijk groter.

In 2011, een jaar voordat de Tweede Kamer besloot de rol van het staatshoofd bij de kabinetsformatie te beperken, vond nog 8 procent dat de koning (m/v) meer macht zou moeten krijgen. Inmiddels is dat 20 procent.