Venezuela stapt uit organisatie van Amerikaanse landen

Venezuela stapt uit de OAS, een samenwerkingsverband van Amerikaanse staten. President Maduro is boos over de toenemende druk van meerdere Amerikaanse landen, waaronder de VS, om snel verkiezingen te houden en politieke gevangenen vrij te laten.

De minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela maakte het besluit bekend op televisie.

Binnen de OAS zelf waren al stemmen opgegaan om Venezuela uit de organisatie te zetten. Veertien lidstaten van de OAS waren daarvoor, waaronder de VS, Mexico, Canada en Braziliƫ. Ze verwijten Maduro onder meer dat hij het parlement buiten werking probeert te zetten.

Maduro heeft na een grote verkiezingswinst van de oppositie eind 2015 de invloed van het parlement ingeperkt. Het verzet tegen Maduro wordt steeds sterker en er zijn steeds grotere demonstraties tegen zijn bewind.

De afgelopen weken zijn bij botsingen tussen betogers en ordetroepen 29 doden gevallen.