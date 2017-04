Koningsnacht tot nu toe gezellig en droog

De Koningsnacht verloopt in diverse steden gemoedelijk en het is weliswaar koud, maar het regent niet of nauwelijks. In Utrecht is het flink druk bij de jaarlijkse vrijmarkt. Die begon om 18.00 uur in de regen, maar na een uurtje was de nattigheid voorbij en kwam de sfeer er goed in. Er zijn honderdduizenden mensen, maar precieze cijfers zijn er nog niet.

In Den Haag is het jaarlijkse festival The Life I Live gehouden met optredens van bands door de hele stad. Op de podia wordt gespeeld door onder meer Pat Smith & Friends, Fresku & Mocromaniac en Indian Askin. Daar kwamen naar schatting 150.000 mensen op af.