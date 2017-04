11 jaar cel voor Pool die huisgenoot doodstak

Een 21-jarige Pool is veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van zijn huisgenoot in Eindhoven. De man stak in februari vorig jaar met een mes het slachtoffer in zijn hals en raakte daarbij de halsslagader.

Volgens Omroep Brabant rende het slachtoffer naar buiten en werd hij hevig bloedend aangetroffen voor zijn huis. Hij overleed vier dagen laten in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De 21-jarige man kwam al snel in beeld als verdachte. Hij woonde op een kamer naast die van het slachtoffer en was tijdens het incident de enige andere aanwezige in het huis. De man ontkent iets met de steekpartij te maken te hebben, maar getuigen en bewijsmateriaal spreken zijn verklaring tegen.