Dagboek jonge John F. Kennedy geveild

In de Amerikaanse stad Boston is een dagboek geveild van de voormalige Amerikaanse president John F. Kennedy. Het bevat notities die Kennedy als 28-jarige journalist maakte op een reis door Europa.

Kennedy was onder meer in Berlijn, waar hij de bunker van Hitler zag. De latere president vroeg zich toen af of Hitler werkelijk dood was, gezien diens legendarische status. De vrouw die het dagboek van Kennedy kreeg, Deirdre Henderson, zegt dat dat niet moet worden uitgelegd als bewondering voor Hitler. De overpeinzing had volgens haar te maken te maken met het mysterie dat Hitler omringde.

Verzamelaar

Henderson werkte in de jaren 50 mee aan de verkiezingscampagne van Kennedy. Ze is nog in leven.

Kennedy betwijfelt in het dagboek of de net opgerichte Verenigde Naties effectief zullen zijn, zeker waar het gaat om zaken als oorlog en vrede.

Joseph Altop, een verzamelaar van Kennedy-bezittingen, kocht het dagboek van 61 pagina's voor ruim 700.000 dollar.

Kennedy werd president in januari 1961. Bijna drie jaar later, op 22 november 1963, werd hij doodgeschoten bij een bezoek aan Dallas. Hij was toen 46 jaar.