Geschorste directeur Spoorwegmuseum keert niet meer terug

Het dienstverband van de geschorste directeur Marten Foppen van het Spoorwegmuseum wordt per 1 juli beƫindigd. Hij treedt met onmiddellijke ingang terug als statutair directeur en neemt tot 1 juli verlof.

Foppen is geschorst vanwege een vertrouwensbreuk, maar het museum wil er verder niets over kwijt. Een pretparkenwebsite meldde dat hij is geschorst op verdenking van fraude en belangenverstrengeling.

Het beƫindigen van de arbeidsovereenkomst gebeurt op initiatief van de raad van toezicht van het Spoorwegmuseum; het is een schikking met wederzijds goedvinden waardoor een rechtszaak wordt voorkomen. Foppen krijgt geen vergoeding mee.

Dolfinarium

De raad van toezicht van het Spoorwegmuseum sluit ondanks deze arbeidsrechtelijke afspraak niet uit, dat er verdere stappen tegen Foppen worden ondernomen, als het nog lopende onderzoek van de forensisch accountant daar aanleiding toe geeft.

NRC berichtte dat er mogelijk ook onregelmatigheden waren toen Foppen directeur was bij het Dolfinarium, in de periode tot 2015.