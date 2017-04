Nadal en Murray zonder moeite ronde verder in Barcelona

Rafael Nadal heeft probleemloos de derde ronde van het ATP-toernooi in Barcelona bereikt. De Spaanse tennisser versloeg de Braziliaan Rogério Dutra Silva met 6-1, 6-2.

Dutra Silva leek er in het begin van de tweede set nog een echte wedstrijd van te kunnen maken met een vroege break. Vervolgens won Nadal zes games op rij, al dwong de Braziliaan bij 2-5 nog wel een breakpoint af.

Tien keer

Vorige week schreef Nadal voor de tiende keer Monte Carlo op zijn naam, een unicum, want nog nooit eerder won een speler tien keer hetzelfde toernooi. In Barcelona kan Nadal dat kunstje herhalen: ook in Barcelona won hij al negen keer.