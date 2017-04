Aanhouding in zaak dubbele moord Zoetermeer

De politie heeft een aanhouding verricht in verband met de dubbele moord in Zoetermeer. De opgepakte man stond op het punt een gestolen Opel Corsa in brand te steken. De politie wil alleen kwijt dat de arrestant in beperkende omstandigheden vastzit.

Volgens De Telegraaf is de man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moorden.

De daders van de dubbele moord vluchtten gisteren in een Opel Corsa. Ze hadden een automobilist onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen om zijn auto af te staan.

Vader en zoon

De twee mannen die gisteren werden doodgeschoten, zijn een 49-jarige vader en diens 23-jarige zoon. De identiteit van de twee slachtoffers is vanmiddag vastgesteld. Een familielid van de slachtoffers heeft tegen Omroep West bevestigd dat het om twee bewoners van een woonwagenkamp in Zoetermeer gaat.

De twee werden zwaargewond in hun auto aangetroffen voor een sportschool op een industrieterrein. Ze bezweken ter plekke aan hun verwondingen. Zo'n 25 rechercheurs doen onderzoek naar de dubbele moord.

Gisteravond is in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. Tot nu toe zijn 25 tips binnengekomen bij de politie.