COA schrapt 18.000 opvangplaatsen, honderden banen weg

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers schrapt vanwege overcapaciteit 18.000 opvangplaatsen voor asielzoekers. De totale capaciteit wordt teruggebracht naar 31.000.

Er blijven nog 61 opvanglocaties open. 45 locaties worden gesloten of zijn al dicht. Dat betekent ook dat er wordt gesneden in het personeelsbestand. Het COA zal de komende tijd zo'n 550 mensen laten gaan. In de afgelopen maanden hebben al 1300 mensen de organisatie verlaten.

Helft van de plekken niet bezet

Volgens het COA zijn de maatregelen nodig omdat het aantal mensen dat asiel in Nederland aanvraagt sterk is afgenomen. Vaak gaat het om zogenoemde nareizigers, die niet of kort in asielcentra verblijven.

Van de op dit moment beschikbare 49.000 plekken is nog niet eens de helft bezet. Naar verwachting zal de bezettingsgraad het komende jaar verder dalen.

Kritiek uit Groningen

In Groningen is verontwaardigd gereageerd op het nieuws dat het asielzoekerscentrum in Oude Pekela met 505 asielzoekers dicht moet. "De manier waarop ons dit is verteld getuigt van onbehoorlijk bestuur", zegt de burgemeester tegen RTV Noord.

Volgens lokale bestuurders raakt het COA-besluit de medewerkers van het orgaan, de middenstand en het onderwijs in Oude Pekela. De bewoners moeten voor 1 oktober verhuizen.