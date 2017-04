Staatslening voorkomt faillissement Alitalia

De Italiaanse overheid leent de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Alitalia tussen de 300 en 400 miljoen euro om het nog een aantal maanden uit te houden.

Gisteren leek het er nog op dat Alitalia snel failliet zou gaan. Werknemers hadden een reddingsplan weggestemd en Alitalia zou nog maar voor een paar weken geld hebben. Het bedrijf verliest naar verluidt zo'n 2 miljoen euro per dag.

Zoektocht naar koper

De Italiaanse overheid zei eerder al Alitalia niet te willen nationaliseren. Met de lening zorgt de regering ervoor dat de luchtvaartmaatschappij meer tijd heeft om een nieuwe investeerder te zoeken.

De Italiaanse minister Calenda van Economische Ontwikkelingen hoopt dat bijvoorbeeld het Duitse Lufthansa Alitalia wil overnemen. "Dat zou een interessante optie zijn."

Het bedrijf is nu voor 49 procent eigendom van Etihad Airways, de nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten. De andere 51 procent is in handen van een consortium van Italiaanse investeerders, waaronder een aantal banken.