Opnieuw verzoek om immuniteit Le Pen op te heffen

Het Europees Parlement (EP) is voor de tweede keer in enkele maanden een procedure gestart om de immuniteit van Marine Le Pen op te heffen. Justitie in Frankrijk heeft het EP daarom gevraagd, om een onderzoek naar mogelijk misbruik van EU-fondsen door Le Pen te kunnen uitbreiden.

Behalve presidentskandidaat is Le Pen ook lid van het Europees Parlement, waardoor ze immuniteit voor juridische vervolging geniet. In maart besloot het Europees Parlement al om Le Pens onschendbaarheid op te heffen in verband met een onderzoek naar het plaatsen van gewelddadige foto's van IS-executies op Twitter.

Omdat het om een andere zaak gaat, moest de Franse justitie opnieuw aan het EP vragen Le Pens immuniteit op te heffen. De commissie binnen het EP die zich bezighoudt met juridische zaken, bekijkt of het Franse verzoek ingewilligd kan worden.

Fraude met EU-geld

Dit keer gaat het de Franse justitie om een fraude-affaire, waarbij medewerkers van Le Pens partij Front National betaald zouden zijn door het Europees Parlement. Ze stonden te boek als fractiemedewerkers in Brussel, maar in werkelijkheid zouden de FN' ers actief zijn geweest op het hoofdkantoor van het Front National nabij Parijs.

Volgens Le Pen heeft ze niets verkeerds gedaan. Het gaat in totaal om zo'n 300.000 euro aan mogelijk onterecht uitgekeerd EU-geld.

Le Pen neemt het op 7 mei op tegen haar opponent Emmanuel Macron in de tweede en beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Volgens de peilingen komt Macron daarbij met een ruime meerderheid als winnaar uit de bus.