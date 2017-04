Haase strandt in Boedapest tegen man in vorm

Robin Haase is er op het ATP-toernooi in Boedapest niet in geslaagd de laatste acht te bereiken. De Hagenaar verloor in de tweede ronde van de Engelsman Aljaz Bedene met 6-4, 6-4.

Haase had in de vorige ronde een knappe zege geboekt op Diego Schwartzman, maar met Bedene trof hij een man in vorm. De Engelsman had zijn laatste elf partijen gewonnen en zette die zegereeks door.

De nummer 68 van de wereld serveerde ijzersterk en werkte het enige breekpunt dat Haase kreeg simpel weg.

Haase (46ste op de wereldranglijst) vocht voor wat hij waard was en maakte liefst zeven breekpunten onschadelijk. Op twee punten lukte dat niet en dat kostte hem de wedstrijd.

Rome en Madrid

De komende week heeft Haase een trainingsweek ingelast en daarna komt hij in actie op de masterstoernooien van Rome en Madrid.