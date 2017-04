BMX'er Van der Biezen jongste met lintje

Van der Biezen zette vorig jaar een punt achter zijn loopbaan. Hij werd vier keer Nederlands kampioen en twee keer tweede op het EK. Op de Olympische Spelen van Londen in 2012 greep hij net naast een medaille. Hij moest destijds genoegen nemen met de vierde plaats. Vier jaar eerder, in Peking, strandde hij in de halve finales.

De BMX'er kreeg de koninklijke onderscheiding omdat hij zich al jaren inzet voor verschillende fietscrossverenigingen en als ambassadeur van de Stichting Sport Helpt.