'Rechter moet luisteren naar jongen (12) die geen chemokuur wil'

Volgens de wet moeten kinderen tussen 12 en 16 samen met hun ouders beslissen over een onderzoek of behandeling. "Op deze leeftijd kunnen kinderen hun situatie meestal goed overzien", zegt de Rijksoverheid. "Daarom gaat hun mening vaak boven de mening van de ouders."

De rechter moet het kind inderdaad in gelegenheid stellen om zijn mening te geven, zegt de Amsterdamse advocaat Dianne Kroezen. Zij is voorzitter van de Vereniging van Familierechtadvocaten Scheidingsmediators. "Dat staat ook in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind."