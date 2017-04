'Nee, papa krijgt geen lintje omdat hij zo lief is'

"Het heeft Zijne Majesteit behaagd..."

Die zin hopen velen vandaag te horen uit de mond van hun burgemeester tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Het huidige type lintje wordt al sinds 1815 uitgereikt. Maar zo'n onderscheiding is voor weinigen weggelegd.

Wie in aanmerking wil komen voor een lintje moet maar hopen dat bekenden hem of haar zullen voordragen, want er een voor jezelf aanvragen is er niet bij. En zelfs als je in het geheim bent voorgedragen, bestaat er een kans dat de aanvraag wordt afgewezen. Dat gebeurde dit jaar in één op de tien gevallen.