ADO-verlosser Groenendijk is hot: belangstelling van andere clubs

Dat ADO ook volgend seizoen uitkomt in de eredivisie mag voor een groot deel op het conto van Fons Groenendijk worden geschreven. Het lijkt dus aannemelijk dat men in Den Haag zijn best zal doen om de trainer te behouden.

Maar of de club daarin zal slagen is maar zeer de vraag. "Ik merk dat er wat belangstelling voor me is", vertelt Groenendijk in Langs de Lijn En Omstreken.

Drie clubs in eredivisie gehouden

De 52-jarige Groenendijk werd in februari aangesteld als vervanger van Zeljko Petrovic. De oud-speler van de club trok ADO, toen nog in hoge degradatienood, eigenhandig uit het slop. Van de laatste acht duels ging er maar één verloren. En dat is andere clubs niet ontgaan.

"Wie mij hebben gebeld? Dat maakt toch allemaal niet uit. Dat hoeft ook niet per se uit Nederland te zijn", zegt Groenendijk lachend. "Ik heb nu drie clubs in de eredivisie gehouden (Willem II, Excelsior en ADO, red.). Dan kun je spreken van geluk, maar het is wel drie keer."