'Johan Cruijff Plein is de volgende stap'

"Het zou Johan Cruijff Plein moeten zijn", gaat Endt verder. "Ik overdrijf een beetje, maar Johan Cruijff Plein zou refereren aan pleintjesvoetbal. Het plein was voor hem de basis."

Endt weet dat zijn gedachte waarschijnlijk geen werkelijkheid wordt, maar wie weet komt er in Amsterdam nog wel een Johan Cruijff Plein op een andere plek.

Naast de naamswijziging van de Arena wordt er ook nog een straat, plein of brug naar Cruijff vernoemd. Endt opteert dan voor de Brink, het centrale plein in Betondorp, waar Johan Cruijff opgroeide. "De Johan Cruijff Brink of toch het Johan Cruijff Plein..."